鄧聲興：同程旅行業務持續增長　估值被低估

一方面，公司持續鞏固國內市場地位，持續優化產品及舉辦互動營銷活動吸引大量年輕用戶，期內年付費用戶增長4.8%，達2.28億人，12個月累計服務的旅客人次增長29.9%至18.6億，帶動整體交易額增加9.7%至1,282億元。公司核心在線旅遊平台業務於第二季度創歷史新高，期間來自交通票務服務的收入同比增加16.6%至人民幣17.43億元，機票票務總量同比增長近20%，表現優於行業；住宿業務量及收入均穩健增長，第二季住宿業務收入同比增加12.8%至12億元。

在需求強勁的情況下，集團探索了從娛樂活動和展覽到日漸流行的小眾旅遊目的地等各種酒店住宿場景，並繼續優化交叉銷售策略，更加重視提高效率。另一方面，公司抓住迅速復甦的出境旅遊需求，加大力度推進國際化發展，國際業務增幅超過1倍，當中國際機票票務量創下新高，第二季錄得160%以上同比增長。公司在旅遊業持續復甦下增長勢頭迅猛，目前股價依然徘徊在4年前疫情初水平，對應持續增長的業務數據公司估值有所低估，值得關注。股份阻力位17.3元，支持位12.3元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)