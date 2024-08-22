港投夥泰國Spark推動港產綠色交通技術和應用方案

港投公司宣布首個海外拓展項目，將啟動智能出行(e-mobility)應用場景生態搭建，首個項目是與泰國Spark公司合作，將香港綠色交通技術和應用方案「出海」至泰國。冀項目能讓香港電動車充電解決方案在東南亞地區發揮示範作用。

在港投公司的支持下，Spark會將香港的智能出行技術及實踐經驗拓展至海外市場，並透過與 Bangchak Corporation Public Company Limited（BCP）合作在當地開展首個試點項目，初步目標是捕捉當地電動車市場快速增長的利好趨勢，5年內建設逾 1,000個電動車充電設施，以完善泰國的電動車充電網絡。同時，Spark會加速發展戰略技術，探索在其他東南亞國家的投資和合作機會，冀成為連接香港與東南亞科技生態圈的重要橋樑，並對區域綠色轉型作出貢獻。

港投公司行政總裁陳家齊表示，繼在硬科技、生命科技兩大主題開展戰略及生態合作後，今次聚焦綠色科技主題。她指，透過投資驅動及客戶和場景的接通，助力技術研發和項目落地，並為海外應用創造有利條件及可複製的案例，從而令港投公司日後投資的公司，亦可受惠於這些網絡及經驗，加快開拓海外市場，在東南亞構建蓬勃的創科生態圈及產業鏈。

香港綠色科技及解決方案的海外拓展Spark行政總裁葉兆康在稱，泰國的電動車產業正蓬勃發展，當地政府積極尋求與技術成熟的企業合作，以推動綠色科技發展。Spark將以上優勢輸出到泰國，亦可深化香港的軟實力及技術經驗，相信項目將為綠色技術的區域合作樹立典範。