積金評級：8月MPF人均暫賺1500元

積金評級表示，雖然市場出現大調整，強積金制度目前仍有望在今年實現第六個正回報的單月。8月份截至19日，所有基金表現指數錄得約0.83%的回報率，預計今年迄今投資收益約6.61%，這是強積金自推出以來第6個最佳的首8個月回報。

以港元計算，估算8月份月初至今投資收益約71億港元，即475萬名強積金成員平均獲利約1,500港元，今年迄今投資收益約為735億港元，每位成員平均收益約15,500港元。

該行稱，日本股票基金是強積金目前唯一錄得單月虧損的資產類別，月初至今下跌約2.84%，但繼8月5日的日經225指數出現有史以來最大單日跌幅後已大幅反彈。美國股票基金是2024年表現最佳的強積金資產類別，但值得注意的是，以宏利MPF康健護理基金佔比最重的「其他股票基金」在8月排名第一，凸顯了醫療保健行業在市場大波動時期的多元化投資的優勢。

計入8月份供款後，8月底強積金總資產有望升至約1.248萬億港元，較7月底增加約111億港元，今年至今增加約1,077億港元，如能實現這目標，將是強積金總資產連續第3個月創出歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均帳戶結餘約262,600港元，比7月底增加約2,300港元，今年迄今增加約22,700港元。