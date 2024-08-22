港投公司：冀港科企長遠在東南亞扮演引領角色

港投公司投資香港創科品牌Spark，助本地綠色科技進軍海外。港投公司行政總裁陳寄齊表示，港投扮演以投資驅動生態圈發展的角色，接入本地及外地不同的場景和客戶群，將整個生態圈發展愈做愈大。同時，透過該項目為開端，冀製造更多可以複製的案例和應用場景，長遠來說，令到香港的科技企業可以在東南亞扮演引領的地位。

她指，Speak除了繼續科研探索和場景落地外，亦將會探索東南亞，甚至在國際上其他的應用和合作機會。希望項目成為香港和東南亞生態圈重要的橋樑之外，也帶來更多的商機和發展機遇。未來港投公司會繼續就著選定的賽道，推動更多的投資和戰略合作，並與合作夥伴一起建立香港的創科優勢和品牌。

Spark行政總裁葉兆康則表示，該企與泰國能源企業BCP合作，有望在5年內在泰國建設逾1,000個充電設施，目前已完成3個站的建設。

他指，泰國整個電動車市場發展非常蓬勃，但在當地仍是一個比較新的概念，泰國亦很看重香港目前已落地的科技和人才和經驗，其實泰國都是很看重的，所以得到是次合作的機會。