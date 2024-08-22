東亞銀行中期少賺近兩成　派息減13%至0.31元

其中，香港業務上半年錄得應佔溢利13.1億元，按年下降21.4%，主要由於金融工具減值損失增加所致。儘管經營環境充滿挑戰，核心業務收入保持穩健，撥備前經營溢利增加3.8%；淨利息收入按年上升7%，淨息差擴闊14個基點。東亞指，鑑於利率將會維持於較高水平一段時間，將繼續受惠於強勁的淨息差。

期內，香港服務費及佣金收入淨額輕微下降1.8%。鑑於宏觀及地緣政治局勢持續不明朗，企業及投資者取態仍然審慎。然而，第三方保單銷售收入及投資活動上升，抵銷部分貸款相關費用收入的減少。經營支出上升6.6%，主要由該行在數碼科技及能力方面的投資所帶動。

內地商業房地產行業客戶持續面對困境，當中以離岸融資尤為嚴峻。東亞與受影響的借款客戶緊密合作，重組貸款，但由於地產商未能解決資金流動性問題，貸款回收較預期緩慢。同時，由於抵押品價值下跌，亦為若干香港地產商的貸款作出撥備。

零售銀行業務經營收入上升，成本控制得宜，帶動其淨溢利於上半年錄得4.2%穩健增長。受惠利率上升及新客戶存款穩定流入，淨利息收入上升5.4%。該行繼續優化信用卡及無抵押貸款組合措施，亦對淨息差發揮正面作用。此外，非利息收入受信貸相關手續費減少影響。然而，來自保險與財資產品及交易的收入顯著上升，分別增加20.1%及22.1%

財富管理業務方面，鑑於全球政局不明朗，投資者大致保持審慎態度。因此，期內貸款及管理資產結餘減少，而淨利息收入按年下降6.6%。