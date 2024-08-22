瑞聲科技中期純利大增2.5倍　毛利率升至21.5%

期內，收入112.47億元，按年升22%；毛利24.18億元，升86.4%；毛利率增7.4個百分點至21.5%。毛利率的顯著提升主要受惠手機市場復甦態勢，來自聲學、光學以及精密結構件等業務的產品組合改善，精益運營帶來的持續效率提升以及Premium Sound Solutions(PSS)併表帶來的貢獻。當中，光學業務的毛利率上半年轉為正數。

其中，集團現有業務(不包含PSS相關業務)收入為97.3億元，毛利率為20.9%；PSS相關業務併表收入為15.2億元，毛利率為25%。

集團聲學業務收入34.6億元，按年增長4.1%，主要由於上半年全球智能手機市場回暖，出貨量重回增長軌道。集團光學業務實現收入22.1億元，按年增長24.9%，主要由於智能手機光學行業需求復甦及集團在中高規格市場份額提升帶來的更高出貨量和單價改善。電磁傳動及精密結構件業務收入36.6億元，按年升1.1%。