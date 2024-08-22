東亞中國半年淨溢利跌19%至1.1億

期內，經營收入25.63億元，按年下降3.2%，按固定匯率計算則持平。與去年下半年比較，經營收入回升6.4%，主要由於東亞中國具針對性地開拓新業務及應對不利市場環境。

由於競爭加劇及貸款利率下調，淨利息收入按年下降6.8%，至19.16億元。淨息差收窄6個基點至2.01%。在貿易融資、銀團貸款及財資產品銷售的帶動下，非利息收入上升9.6%，至6.47億元。由於持續在數碼化和資訊科技方面作出投資，以及與互聯網貸款業務量掛鈎的平台費用增加，經營支出上升2.5%，至16.66億元。

貸款總額較去年底增長5.3%，至1,491.19億元，主要由於東亞中國在國家政策支持的目標策略行業和貿易融資業務方面穩步上升，而對房地產的風險敞口則持續減低。

金融工具之減值損失減少13.7%，至7.19億元。同時，東亞中國透過有序退出高風險客戶，並加快追收款項，減值貸款比率較2023年底下降2個基點，至2.66%。