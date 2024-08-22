高盛摩通齊降恒地目標價　花旗力撐連升兩級至「買入」

摩通又指，恒地槓桿比率雖相對較高，但違約風險較低，有條件成為步入減息周期受惠者，不過目標價由26.5元下調至25元。

花旗則相信，未來恒地現金流會回復正數，派息意願會更強烈，故將恒地評級連升兩級，由「沽售」調高至「買入」，目標價升35.6%至24元。該行又指，如果政府收回土地，可能會為恒地帶來額外現金流，令恒地未來現金流更趨平衡。

花旗提到，該公司下半年預期推出5個新項目，總面積約127萬方呎，當中西半山衛城道8號項目最具潛力，每方呎現金成本只有2.3萬至2.4萬元，平均售價約4萬至5萬元，料恒地不會採取大幅削價，因公司有充裕資源且具彈性。

該行並稱，恒地在新界有450萬方呎土地儲備，成本較低，可透過政府收回土地等替代方案來體現，但時間及規模取決於政府規劃。