高盛摩通齊降恒地目標價 花旗力撐連升兩級至「買入」
2024年08月22日 13:54
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恒地(00012)中期業績昨日(21日)出爐，大行反應不一。高盛指，恒地中期業績遜預期，計及上半年業績及物業項目入帳時間表後，該行將恒地2024至2026年每股基礎盈利預測分別下調30%、14%及4%，料期內各年年度每股總派息維持1.8元，目標價則由21.4元降至19.5元，維持「沽售」評級。
摩根大通維持對恒地的「增持」評級，表示因為恒地可提供較高的股息確定性，預測股息回報率達約8.3%水平，同業如長實集團(01113)及新地(00016)削減派息後，恒地的吸引力有所提升，預測其全年派息維持每股1.8元。
摩通又指，恒地槓桿比率雖相對較高，但違約風險較低，有條件成為步入減息周期受惠者，不過目標價由26.5元下調至25元。
花旗則相信，未來恒地現金流會回復正數，派息意願會更強烈，故將恒地評級連升兩級，由「沽售」調高至「買入」，目標價升35.6%至24元。該行又指，如果政府收回土地，可能會為恒地帶來額外現金流，令恒地未來現金流更趨平衡。
花旗提到，該公司下半年預期推出5個新項目，總面積約127萬方呎，當中西半山衛城道8號項目最具潛力，每方呎現金成本只有2.3萬至2.4萬元，平均售價約4萬至5萬元，料恒地不會採取大幅削價，因公司有充裕資源且具彈性。
該行並稱，恒地在新界有450萬方呎土地儲備，成本較低，可透過政府收回土地等替代方案來體現，但時間及規模取決於政府規劃。