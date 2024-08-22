友邦：港人口老化需求大　本地市場具增長空間

他提到，上半年內地訪港旅客(MCV)客戶平均保費為約19,000美元，與去年相若。而本地客戶平均保費為約5,000至6,000美元。

市場預期美國聯儲局減息在即，集團首席投資總監康禮賢表示，預期美國最快9月開展減息周期，集團的投資組合中，已在固定收益方面有一定程度的敞口，能適應不同息口環境。陳榮聲補充，香港經歷過不同的經濟及利率周期，而集團在香港保險業務方面一直錄得增長，認為相關保險需求 與利率水平的關係不大。

集團首席財務總監鍾家富表示，在今年首6個月，集團透過股息及股份回購向股東返還34億美元，將繼續實行可持續、漸進的股息政策，未來將繼續進行回購。