友邦：港人口老化需求大 本地市場具增長空間
2024年08月22日 14:22
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康禮賢（左一）、鍾家富（左二）、陳榮聲（右一）
友邦保險(01299)區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，非常看好本地保險市場，香港人口加速老化，認為市場對不同種類的保險均有非常大的需求，故香港本地市場具較大增長空間；內地旅客來港購買保險產品的需求依然強勁，加上內地當局限制新備案產品回達上限，香港保險產品吸引力會進一步提升，預期下半年香港保險需求不會減退。
他提到，上半年內地訪港旅客(MCV)客戶平均保費為約19,000美元，與去年相若。而本地客戶平均保費為約5,000至6,000美元。
市場預期美國聯儲局減息在即，集團首席投資總監康禮賢表示，預期美國最快9月開展減息周期，集團的投資組合中，已在固定收益方面有一定程度的敞口，能適應不同息口環境。陳榮聲補充，香港經歷過不同的經濟及利率周期，而集團在香港保險業務方面一直錄得增長，認為相關保險需求 與利率水平的關係不大。
集團首席財務總監鍾家富表示，在今年首6個月，集團透過股息及股份回購向股東返還34億美元，將繼續實行可持續、漸進的股息政策，未來將繼續進行回購。