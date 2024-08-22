東亞：為3名本地物業投資者貸款撥備　涉約7億元

陳淑佩指，該批投資者中，有一位是早年已出現資金周轉困難，另外兩位是最近才出現問題，故容許其延期還款，最後變成壞帳，再加上物業估值下跌，所以才作出撥備。她強調，相關撥備僅屬個別個案，看不到未來要為香港業務進行大量撥備的需要。

有指銀行收緊本港中小企貸款政策，李民橋稱，該行貸款政策沒有改變，會跟隨金管局的指引，不會要求中小企提早還款(Call Loan)或增加抵押品。他指，對香港經濟前景樂觀，相信減息周期即將開展，將有助舒緩客戶償還貸款的壓力，但預期下半年本地貸款需求持續疲態。上半年東亞中小企業的客戶人數提升了4.1%，其實中小企貸款佔香港總貸款15%。

內房資產方面，李民斌指，相關敞口回落到5.9%到420億元，今年上半年新增不良貸款個案減慢，僅有零聲的一至兩宗，相較過去每半年5至8宗壓力明顯紓緩，至於下半年會否要再為不良貸款作出撥備，則要視乎情況而定。