【業績一覽】建發國際、麗珠醫藥及葉氏化工等
2024年08月22日 19:55
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建發國際集團(01908)公布截至2024年6月30日止六個月的中期業績，期內錄得收益327.53億元人民幣，按年增34.45%。公司權益持有人應佔溢利為8.17億元人民幣，按年減少36.37%。不派中期息。
葉氏化工集團(00408)公布截至2024年6月30日止六個月的中期業績，期內營業額錄15.57億港元，按年跌0.6%。公司股東應佔純利為3,405.7萬港元，按年升109%。董事會議決派發中期股息每股3港仙。
麗珠醫藥(01513)公布截至2024年6月30日止六個月的中期業績，期內營收錄62.82億元人民幣，按年跌6.09%。而歸屬於公司股東的淨利潤錄11.70億元人民幣，按年升3.21%。不擬派中期股息，不送紅股。
雍禾醫療(02279)公布截至2024年6月30日止六個月的中期業績，期內收入按年增8.7%至9.00億元人民幣，公司權益持有人應佔虧損為1.38億元人民幣，虧損按年收窄38.73%。不派中期息。
亞證地產(00271)公布截至2024年6月30日止六個月的中期業績，期內錄得虧損1,703.7萬港元，去年同期錄溢利1450.7萬元。不派中期息。