全球大港口成地緣政治犧牲者　需斥17萬億更新設備

全球地緣政治影響貿易新關係，正在重塑海運港口，全球貿易碼頭門戶正面臨高昂轉型及重組支出。外媒指出，隨時勢變動，海運商業的新、舊門戶料每年需投入2,000億歐元(1.72萬億港元)更新設備及技術，未來十年需耗資2萬億歐元(17.20萬億港元)。

海運推動全球化，負責處理每年價值高達25萬億美元的全球8成商品貿易。目前正在重塑的8大海運港口，包括：美國洛杉磯港、中南美洲的秘魯錢凱港，及歐洲的比利時安特衞普港、波蘭格丁尼亞港，非洲索馬利蘭柏培拉港，亞洲地區的新加坡港、中國深圳港、以及印度瓦德萬港。

目前，全球10大貨櫃港口，有7個位於中國，沒有一個座落歐洲或美洲。中國車企透過深圳港將中國製汽車出口，令全球競爭對手感到壓力。

報道舉例，印度總理莫迪擬將印度打造成製造業及出口大國，將耗資90億美元打造瓦德萬港。

又如新加坡控制世界上最重要的貿易路線之一，全球3分之1的貨櫃和全球4分之1的石油貿易經過馬六甲海峽。該國約90%的港口交通是貨櫃船和油輪，為了保持領先地位，斥資200億新加坡元(1185.08億港元)，建造世界上最大的全自動碼頭。