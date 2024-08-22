港灣豪庭兩房呎售僅1.3萬　持貨2年蝕52萬沽

二手業主加快蝕讓賣樓，大角咀港灣豪庭兩房單位，以585萬元成交，原業主持貨不足兩年帳面蝕讓52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康怡花園C座中層4室，實用面積約594方呎，三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即與業主進行洽購，單位叫價870萬元，最終以778萬元成交，呎價約13,098元。

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九龍區

●中原陳漢表示，大角咀港灣豪庭8座高層C室，實用面積約436方呎，兩房間隔，以585萬元成交，呎價約13,417元，新買家為上車客，原業主於2022年12月以637萬元購入，持貨不足兩年帳面需蝕讓52萬元。

●中原程智聰指，長沙灣居屋怡閣苑E座低層4室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望市景，最新於未補價第二市場以410萬元沽出，呎價約7,736元。

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新界區

●香港置業唐榮花表示，將軍澳怡心園3座中層A室，實用面積約656方呎，三房間隔，以690萬元放盤約4個月後，獲外區客接洽，議價後減價約612萬元成交，呎價約9,329元。

●利嘉閣鄭健沐指，將軍澳居屋欣明苑E座低層5室，實用面積約554方呎，原則三房間隔，，新買家為綠表用家，單位未補價第二市場叫價450萬元，議價後以350萬元成交，呎價約6,318元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山8月暫錄近40宗二手買賣，馬鞍山中心4座中層E室，實用面積約541方呎，三房間隔，叫價約680萬元，日前議價後以660萬元易手，呎價約12,200元，新買家為區內用家。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山迎海．星灣1座中層C室，實用面積約481方呎，一房間隔，單位為放租物業，早前以620萬元放售，而買家為上車客，睇樓3個月，議價後以570萬元獲承接，呎價約11,850元。

●中原侯惠良指，沙田及大圍8月暫錄約56宗二手買賣，大圍金獅花園2期B座中層1室，實用面積約306方呎，兩房間隔，叫價約368萬元，日前議價後以343萬元易手，呎價約11,09元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田曉翠山莊3座高層B室，實用面積約1,066方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，叫價1,350萬元，放盤僅兩日，累減72萬元，以1,278萬元成交，減幅約5.3%，呎價約11,989元。

●中原陳國輝稱，粉嶺及上水8月暫錄約31宗二手買賣，帝庭軒5座低層D室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，日前議價後以406萬元沽出，呎價約9,90元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水中心1座低層G室，實用面積約342方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價398萬元，議價後以350萬元成交，呎價約10,234元。

●美聯張國成指，元朗YOHO MIDTOWN的M7座高層C室，實用面積約1,026方呎，套四房連工人套間隔，早前叫價1,488萬元，獲區內換樓客洽購，議價52萬元後，以1,436萬元易手，呎價約13,996元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑C座低層19室，實用面積約384方呎，兩房間隔，放盤約10日，新買家的兒子居於同屋苑，為方便照顧，獲減價28萬元，未補價第二市場以302萬元購入自住，呎價約7,65元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田濱景花園5座中層D室，實用面積約395方呎，兩房間隔，望河景，叫價600萬元，放盤7個月，減價82萬元，以518萬元沽出，呎價約13,114元。

●利嘉閣梁均耀指，青衣灝景灣10座低層E室，實用面積約684方呎，套三房間隔，叫價899萬元，新買家為區內客，考慮到已在青衣區租住一段時間，議價後以835萬元購入，呎價約12,208元，原業主2016年購入，帳面微賺約10萬元。

●美聯潘慶樑表示，大嶼山愉景灣海藍居2座地下連花園單位的特色戶，實用面積約1,204方呎，擁有花園，近期叫價約1,200萬元，議價後以約1,170萬元成交，呎價約9,718元，原業主持貨逾14年帳面蝕讓約58萬元。

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