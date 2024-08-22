鰂魚涌新盤錄逾8.7倍超購　紅磡項目「轉售為租」受捧

鰂魚涌全新盤截票，一連6日累收逾582張入票，最終錄得超額認購逾8.7倍。另外，有大型發展商將一手貨尾單位「轉售為租」，招租一周錄逾20宗租務承接。

●鰂魚涌FINNIE截收逾582票

●沙田瓏珀山第2期連天台戶成交價3,266萬元

●西營盤尚逸兩房呎售約25,421元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(22日)連沽兩伙，共涉1,651.96萬元。其中，26樓A室，實用面積389方呎，屬兩房間隔，成交價988.88萬元，呎價約25,421元。

●啟德尚‧珒溋低座單位售9,500萬元

●啟德維港1號一房591萬重新沽出

●九龍塘雋睿三房1,497萬元重新沽出

●紅磡必嘉坊‧曦匯貨尾「轉售為租」一周錄逾20宗租