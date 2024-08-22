鰂魚涌新盤錄逾8.7倍超購 紅磡項目「轉售為租」受捧
2024年08月22日 21:35
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鰂魚涌全新盤截票，一連6日累收逾582張入票，最終錄得超額認購逾8.7倍。另外，有大型發展商將一手貨尾單位「轉售為租」，招租一周錄逾20宗租務承接。
●鰂魚涌FINNIE截收逾582票
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周四(22日)晚上7時截票，結束6日的收票階段，最終截收逾582張入票，按周六將發售60伙計，超額認購逾8.7倍。該公司執行董事程德韻表示，項目將於周六以抽籤形式發售60伙單位，涵蓋34伙一房單位及26伙兩房單位，實用面積介乎245至364方呎，折實價428.8萬至854.3萬元，折實呎價約17,502元起。
●沙田瓏珀山第2期連天台戶成交價3,266萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山第2期，周四(22日)以招標形式售出天台特色單位，為King Tower 1的27樓Penthouse B室，實用面積1,482方呎，屬四房雙套間隔，設1,230方呎天台，連同1個車位以3,266萬元成交，呎價約22,038元。據悉，該項目兩期在3個月之內累沽共70伙，套現近14億元。
●西營盤尚逸兩房呎售約25,421元
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，今(22日)連沽兩伙，共涉1,651.96萬元。其中，26樓A室，實用面積389方呎，屬兩房間隔，成交價988.88萬元，呎價約25,421元。
●啟德尚‧珒溋低座單位售9,500萬元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，新近低座A座的地下，2樓及3樓C室，實用面積2,173方呎，屬四房連儲物室間隔，連76方呎平台及405方呎天台，成交價9,500.8萬元，呎價約43,722元。
●啟德維港1號一房591萬重新沽出
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(22日)重新售出早前遭終止交易的一房單位，成交價較近三年前低約27%。上述為2B座3樓H單位，實用面積348方呎，屬一房連開放式廚房間隔，原本在2021年12月以813.8萬元售出，終止交易後，是日最新以591.4萬再售出，呎價約16,994元，較近3年前賣平逾222萬元。
●九龍塘雋睿三房1,497萬元重新沽出
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，1座2樓D室，為實用面積651方呎， 屬三房連儲物室間隔，買家原本在今年4月採用90天付款計劃以1,497.3萬元購入單位，呎價為23,000元，惟交易已在周三(21日)終止。單位是日最新以1,497.39萬元重新售出，售價較4個月前高900元，但成交期長至365天，兼可享提前入住優惠。
●紅磡必嘉坊‧曦匯貨尾「轉售為租」一周錄逾20宗租
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的紅磡必嘉坊‧曦匯，於本月中起推出貨尾單位「轉售為租」。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，鑑於住宅租務市場剛性需求大增，項目租盤相當渴市，故早前推出部分現樓單位出租，不足一周已接獲逾20伙承租，當中不少開放式單位呎租高達71.8元，一房呎租更錄約73.3元，租金回報理想。