美國8月標普製造業PMI創8個月低　道指早段跌82點

美國8月標普全球製造業採購經理指數(PMI)報48點，遜預期，為8個月新低；服務業PMI則報55.2點，勝預期。美股3大指數周四早段偏軟，道指跌82點，報40,807點；標指跌0.81點，報5,620點；納指跌10點，報17,908點。

目前市場基本上已完全反映9月減息的預期，關鍵仍是看減幅到底是多少。根據聯儲局的會議紀錄，有少數官員甚至在上一次會議時已經覺得有理由減息；而幾乎所有官員都預期通脹會進一步回落，意味着除非接下來通脹數據大反彈，否則減息已成定局。

值得留意的是，鮑威爾此前已表明會更關注局方的「雙重使命」(維持物價穩定及實現最大就業)中，對於實現最大就業的承諾，這亦意味着聯儲局有機會因為勞動力市場惡化而調整減息步伐。

更重要的是，隔夜公布的全年度(截至2024年3月底止)非農就業職位數據有重大修正，全年內的非農就業職位增長減少81.8萬個，意味着全增幅僅為210萬個。每月平均的新增非農職位亦由24.6萬個，修正至17.8萬個，相當於接近三成的下調幅度，遠遠超出市場預期。

數據的大幅修正，自然會令人擔心就業市場實際上遠比原先預期中脆弱。ING銀行首席國際經濟學家James Knightley亦因此而把9月減息幅度預測從0.25厘增加至0.5厘，料11月及12月各減息0.25厘，並稱9月6日公布的8月非農就業數據及失業率必定是重點，如果失業上升至4.4或4.5%，那麼減息0.5厘的可能性必然會大增。

另一點要留意的是，自2020年新冠疫情於全球大流行之後，俗稱「小非農」的ADP私人就業職位變化，與美國官方公布的非農數據長期背馳，而且一般都是ADP私職數據奇差，然後非農數據出乎意料地強勁。到2022年中，ADP一度暫定公布數據，「完善」其統計方法，雖然未有解釋原因，但外界當時揣測是ADP統計方法失準，因而要作出修正。如今看來，統計方法有誤的可能是「最權威」的美國勞工部。

除了經濟數據因素會影響減息步伐外，貝萊德環球固定收益首席投資總監Rick Rieder亦表示，在研究信用卡、汽車貸款的拖欠數據時，開始留意到警號，雖然情況未真正達致金融危機爆發時的水平，但已看到數字增長。他又表示，今年底的經濟將會呈現喜憂參半的景況，並呼籲聯儲局應該在9月減息0.5厘。