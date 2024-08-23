東方日報B2：人幣全球支付佔比破頂

人民幣國際地位穩步提升，由美國主導的環球銀行金融電訊協會(SWIFT)數據顯示，人民幣在7月的全球支付佔比更上一層樓，高達4.74%的有紀錄以來新高，並連續9個月企穩全球第4大支付貨幣的地位。不過，這尚未計中國組織建立的跨境支付系統(CIPS)及俄羅斯央行建立的金融訊息傳輸系統(SPFS)所處理的交易。在環球「去美元化」格局下，將為人民幣長期穩匯和推進國際化創造更有利的空間。

周四(22日)由官方開出的人民幣中間價保持升勢，報7.1228兌每美元，按日再漲79點子，連升4個交易日，創近兩個月高位，更貼近市場預期，外界紛紛解讀為人民銀行放寬對匯率管理的迹象。連日急彈的人民幣即期匯率方面，周四維持小幅區間震盪，下午4時30分收報7.1376，按日回落37點子，暫脫離7個半月高位。人民幣離岸價亦略跌至7.1451，即每百港元兌約91.63元人民幣。

目前人民幣匯價的下行壓力逐漸消散，正加速其於匯市的活躍程度。據SWIFT統計，單計7月，人民幣作為全球第五大外匯即期交易貨幣。從地理分布來看，英國仍是全球最多以人民幣進行即期外匯交易的市場，其市佔率為39.73%；美國、香港、法國及內地分別位居第二至五位，市佔率分別為15.05%、10.48%、9.36%和7.52%。按價值計算，人民幣在全球貿易金融業務中的份額亦由6月的5.99%，進一步增至7月的6%，繼續是第二大貿易融資貨幣。

SWIFT指，與6月相比，人民幣整體支付金額於7月增長13.37%，明顯多於所有貨幣支付金額的10.29%增幅。若排除歐元區的國際支付排名，人民幣維持在全球第五位之列，份額為3.32%，比6月的3.23%有所提升。

隨着美國自6月中旬對俄羅斯實施二級制裁，俄羅斯央行行長納比烏林娜(Elvira Nabiullina)據報正尋求與金磚國家(BRICS)合作，以討論整合各自的支付系統。由中國、巴西、俄羅斯、印度及南非組成的金磚國家考慮組建SWIFT系統替代方案，已非首次傳出，惟近日外媒引述納比烏林娜對外透露，目前已有159國家參與者接入了俄羅斯的SPFS，甚至可能在今年10月正式推出該系統，以允許在不使用美元的情況下進行單邊結算為目標，明顯有意繞開美元結算體系。

至於人民銀行早年為人民幣國際化鋪設的「高速公路」，也在擴容。據介紹，CIPS系統的直接參與者名單不斷擴大，截至7月為止，合共有150家機構。同時，CIPS也持續創新支付清算服務，保障人民幣跨境支付清算基礎設施穩健運行，研發了支付透鏡等10大網絡功能及產品服務，提升跨境支付效率，降低跨境支付成本，為全球人民幣跨國使用提供強力支撐。

現階段人行仍手持大量工具穩匯以至加快人民幣國際化進程的計劃，以數字人民幣為例，年內已有多個試點地區發布數字人民幣試點工作實施方案，明確數字人民幣試點工作目標與實施計劃，包括7月發布若干措施的深圳市羅湖區、日前剛發布相關方案的福州市。內媒引述專家指，經過數年的試點發展，數字人民幣目前已在零售端和基礎支付能力上形成可複製模式，料未來加速探索更多創新、便利的場景應用。

另外，人行繼本周二維持貸款市場報價利率(LPR)不變後，已連續4個交易日透過公開市場的逆回購操作「收水」，包括昨進行3,593億元(人民幣‧下同)、7天期逆回購操作，本周至今累計「收水」5,886億元。