鄧聲興：內地啤酒消費現新形勢

近年來內地啤酒龍頭企業，多以加強高端化產品來提高利潤及提質升級，實現「量縮價增」的結構性增長，錄得毛利率提升。然而，從近期各公司公布的半年報表現來看，內地啤酒業高端化發展不如預期，且有減速趨勢。

此外，上海上市的重慶啤酒8元以上高檔產品收入按年增2.8%至52.6億元(人民幣‧下同)，增速低於4至8元主流產品4.4%的增速，以及4元以下經濟產品11.5%的增速，且第二季旺季高商產品銷售亦減少1.9%。故此，相信內地啤酒產業單純的高端化策略將不可行，未來發展策略或需依消費形式及環境改變等有所調整。

高端策略不符合潮流

近年受宏觀經濟形勢疲弱及疫情後消費習慣改變等因素影響，除小部分高端消費者仍追求更高端和高品質的啤酒產品外，多數大眾消費者或更加關注產品的性價比。同時，現時社會對環保、健康及養生等因素的日益重視，疫情後生活和消費習慣改變，以及電商等新興渠道的持續發展等，均使內地啤酒業消費需求變得更多樣化，連同年輕消費者的迭代等因素，消費市場需求或正逐步轉向對消費體驗、個性化、口味多元化等方面的追求。

單一的高端化策略相信已不符合內地啤酒產業現狀，未來應結合消費習慣、形式的變化，以及消費降級趨勢調整策略，着重發展多元化、個性化且具性價比的產品。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)