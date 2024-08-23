陸秉鈞：英偉達績前急升值博率降　拆解業績關注點與策略

在AI晶片行業中，英偉達(NVDA.US)創新的產品和強勁的業績表現，一直是全球投資者關注的焦點。公司將於本月28號美股收盤後(即香港時間29號早上的盤後時段)公布其2025財年(2024年)第二季業績。根據市場目前最新預測，英偉達第二季的總收入將達至287.05億美元，按年增長112.5%；而英偉達先前發布的業績指引約為280億美元，上下浮動2%。盈利方面，按US GAAP會計準則計算，市場預計每股收益為0.60美元，按年增長達141.45%。英偉達周一收盤價為130美元，按全年盈利預測推算。2025財年(2024年)預測市盈率為48倍。目前分析師給出的目標價格為141.43美元，顯示市場對英偉達股價的上升潛力持樂觀態度。

公司原來共分為四大業務，近年大家最關注的AI業務，屬於「數據中心業務」。分析師們預估，英偉達2025年第二季資料中心營收將達249億美元，按年增長141%。若果此業務和總收入的預測皆正確的話，「數據中心業務」的收入比例將進一步升至86.8%，不過對比上一季的84.0%，佔比提升的速度開始穩定下來。

另一方面，「遊戲業務」的最新收入預測為27.93億美元，此業務對公司總收入的貢獻將進一步從上一季度的10.16%，縮少至單位數的9.72%。英偉達近來進一步讓AI業務覆蓋至個人普通用家的顯示卡上，對「遊戲業務」(顯示卡收入歸類於此)長遠相信將有明顯提升，但過去一季甚至本季來說，將難見作為。

綜合分析，兩項業務尤像「主菜」和「甜品」般，佔據食客(投資者)對一餐中的大部分分數(兩者加起來佔總收入超過95%)，只要主菜(數據中心)保持合乎預期的增長，甜品(遊戲業務)不過不失的話，整餐膳食(總收入)在本季成績單是幾乎已經不出任何問題。

由於去年基數較低，三位數的百分比增長實屬意料之內，也充分反映在股價上。所以本次業績，筆者認為按年增長百分比並非大家需要太注意的地方，反而另有三個亮點值得關注：

1. 總收入的按季增長，這特別適用於當業績數字超出市場預期一定幅度後的對比(目前市場預測環比增長是10%左右，雙位數的增長能反映近來的潛在增長仍然維持顯著動力。

2. 本次財報的毛利率(以GAAP算)，上一次為78.4%，管理層在上一次的指引中，給出本季的毛利率為74.8%，偏差範圍在+/-0.5%。明顯較上季下降。但由於下降早已「Price in」，本次大家關注的反而是毛利率會否超出這範圍內。

3. 管理層對Q3的收入指引。股價反映未來，近年來英偉達如此強勢，與管理層每次業績後給出下季的指引顯著高於市場預期有很大的關鍵。若果本次指引和此前數次結果一樣，讓市場驚喜。那麼對股價的正面刺激作用亦會較大。

自「黑色星期一」後，英偉達從最低位計，股價一度上升超過40%。距離歷史高位140.76美元不足10%，筆者認為，除非業績和指引再次明顯超出市場預期甚多，否則股價短時間內上升這麼多的情況下，要在130美元再一下子突破歷史高位的難度將大幅提升。另一方面，從技術走勢看，英偉達自6月5日至7月23日於117美元水平形成一個橫行區，這位置目前剛好也是30天平均線的支持，也是中短期的關鍵支持。

所以綜合來說，若果有興趣「炒業績」搏升，筆者個人認為130元或以上水平的值博率稍遜；反之，股價愈接近120美元甚至117美元，值博率將會愈佳。距離業績還有一周，宜先等較佳值博率的價格出現才再作投機性部署，否則寧可績後才作部署。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)