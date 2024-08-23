專家樓評：業主閃電獲利　買家申按遇阻

今年2月的財政預算案將實施了十多年的樓市辣招全面撤銷，當中包括取消打擊摸貨炒賣的額外印花稅(SSD)，當時有人推測會導致「摸貨」重臨，亦擔心會助長短炒風氣。現時撤辣已有半年多的時間，到底以上推測有否出現呢？

樓市小陽春現零星炒作

事實上，一開始撤辣時樓市確實出現了約兩個月的小陽春，當時市場成交量暴增，而樓價亦由年初時的谷底反彈。然而，隨着購買力逐步被消化，以及銀行對於按揭取態變得不積極，導致樓市無以為繼，近來樓市成交萎縮，樓價又再次回落。不過，在這短短數月間，市場上仍出現了零星的短炒獲利成交，當中更有客人因購入了短炒獲利的單位，在申請按揭時遇到困難。

該名客人於4月底購入一個市值270萬元的二手物業，購入前他已向銀行估值，而銀行亦表示估到價，所以客人便安心購入該物業，他計劃申請七成或以下按揭，便自行到兩間大型銀行作申請，怎料數日後接到銀行的回覆，竟然是拒絕其按揭申請，客人需尋求協助。

先向客人了解其狀況，發現他有固定收入，其薪金足以通過銀行入息要求，而且他的信貸紀錄良好及無其他負債，再加上他只是申請七成以內按揭，按道理銀行沒理由拒絕其申請。經過分析後，若然不是申請人的問題，便可能是物業方面出現問題，既然銀行能夠為物業估足價，應可排除事故單位的可能性，其後嘗試查閱單位的「土地註冊紀錄」，當中不見有任何「違例建築物命令」亦不見有異常的「按揭紀錄」。

價格大波動 銀行拒批

不過，在查冊過程中發現了一點線索，原業主是在今年撤辣前幾天以全額繳付形式購入該物業，當時做價為210萬元，之後原業主有見撤辣後價量齊升，便希望能夠短期獲利，果然不出兩個月便以270萬元售出該物業，短期帳面獲利60萬元。根據經驗所得，估計大概是因為「短期獲利」因素而窒礙按揭申請，之後向該行相關職員查詢，果然不出所料，該職員表示由於物業在短短兩個月內升幅達28%，這是不合符現實市況，再加上該行本身對按揭業務不太熱衷，故婉拒了客人的申請。

當水落石出後，既然不是客人本身及物業出現問題，現時銀行所指出的理由並不是申請按揭的關鍵因素，只是適逢收緊按揭才做出的商業決定，於是便尋找對按揭業務較為積極的中小型銀行作出申請，最終協助客人批出七成按揭。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣