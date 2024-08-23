姚浩然：恒指未脫區間上落 阿里首站上望83元
2024年08月23日 11:19
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亨達財富管理董事總經理姚浩然指，近期港股企業業績好壞參半，而整體大市未見重大利好消息，因此預料恒指後市維持區間上落，暫企穩17,200點樓上，上方17,700點、17,800點有阻力。
阿里巴巴(09988)周五(23日)發公告稱，已完成來港作主要上市程序，並將於8月28日正式生效，市場憧憬9月或可納入港股通供「北水」買賣。姚指若股份被納入港股通的話，將有助改善其資金流及成交量，料短期走勢會較強，現時已收復80元大關的阻力，下一關上望83元。姚更補充，雙重主要上市生效後，認為阿里巴巴是值得捧場。
近期地緣政局緊張，加上對美國聯儲局減息預期升溫，國際油價周四(22日)回升逾1%。不過姚浩然認為，最近美國經濟數據偏弱，反映經濟增長放緩，料油價短期內上落波幅下移至每桶73至77美元。
油股方面，中石化(00386)周五(23日)公布業績，另外兩桶油下周亦都放榜。姚指出，上半年油價偏高，有助中海油(00883)及中石油(00857)的盈利增長。「三桶油」當中，姚首選中海油，因為其股息率吸引，而公司集中於上游業務，較能受惠油價做好的因素，加上其開採成本相宜，即使油價向下亦可保持一定盈利。至於中石化及中石油，姚認為，內地經濟增長放緩，業務有機會因市場對中下遊產品需求下降而受影響。