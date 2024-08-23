姚浩然：恒指未脫區間上落　阿里首站上望83元

亨達財富管理董事總經理姚浩然指，近期港股企業業績好壞參半，而整體大市未見重大利好消息，因此預料恒指後市維持區間上落，暫企穩17,200點樓上，上方17,700點、17,800點有阻力。

近期地緣政局緊張，加上對美國聯儲局減息預期升溫，國際油價周四(22日)回升逾1%。不過姚浩然認為，最近美國經濟數據偏弱，反映經濟增長放緩，料油價短期內上落波幅下移至每桶73至77美元。