星之谷：銀行按揭服務承諾助改善審批「塞車」情況

金管局聯同三間發鈔銀行發布銀行按揭承諾，銀行會致力於客戶交齊所有必需文件後的兩周內回覆客戶審批結果。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，現時銀行處理按揭批核，一般需時三至五個星期不等，有個別銀行會較快或較慢。遇上一些低息或高回贈「尾班車」時 ，銀行經常出現按揭審批「塞車」情況，按揭申請人遞交了申請表超過一個多月，但遲遲未有回覆，因此他認為有關服務承諾一定程度有助改善情況。

不過他表示，儘管現時大型銀行作出兩周內完成審批的承諾，但在高成數按揭申請的情況下，還需經由按揭證券公司的額外審批，因此能否在短時間內完成審批，對銀行方面存在一定挑戰。此外，由於中小型銀行在配套及人手方面相對較為緊張，當推出優惠吸引大量客戶時，常會出現審批「塞車」的情況，導致審批時間可能超過兩周。

莊補充指出，銀行承諾的兩周審批時間是以客戶交齊所有所需文件為前提，因此部分銀行可能會要求客戶提供額外文件，從而延長最終的按揭批核時間。在極端情況下，部分銀行可能因時間不足而直接拒絕相關申請，變相收緊審批標準，這無疑會影響到客戶的買賣交易進度。