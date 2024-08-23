中企據報透過亞馬遜等雲端服務獲取晶片及AI能力

外媒引述招標文件報道，與內地有關聯的中國實體正使用亞馬遜或其競爭對手提供的雲服務，以獲取透過其他方式無法獲得的美國先進晶片及人工智能(AI)能力。

美國政府過去兩年以需限制中國發展軍事能力為由，限制向中國出口高端AI晶片。惟透過雲端提供對此類晶片或先進AI模型的存取，並不違反美國法規，因只有商品、軟件或技術的出口或轉讓受監管。

報道指，檢視過去一年中國公開數據庫中發布的超過50分招標文件，至少有11家中國實體曾尋求存取受限制的美國技術或雲服務。其中，有4家明確將亞馬遜網絡服務(AWS)列為雲服務提供商，然而他們是透過中國的中介公司獲得該服務，並不是直接經由AWS。

報道提到，文件展示中國企業為獲得先進算力及存取生成式AI模型，而採取廣泛策略，以及美國公司怎樣利用中國對算力日漸增長的需求而謀取盈利。

亞馬遜雲業務發言人指，在中國境內外提供AWS服務時，AWS遵守所有適用的美國法律，包括貿易法。

據3月的招標文件，深圳大學在一個AWS帳戶花費20萬元人民幣，以獲得使用由英偉達(Nvidia)A100及H100晶片驅動的雲伺服器權限，用於一個項目。美國禁止向中國出口該兩款晶片。報道又指，中國實體也在設法存取微軟的雲服務。4月，四川大學在一份招標文件表示，該校正建設一個生成式AI平台，並購買4,000萬個微軟Azure OpenAI鑰匙(token)以支持實施該項目。

外媒查閱公開貼文、招標及市場營銷資料，顯示亞馬遜不但使中國企業存取先進AI晶片，而且能接觸Anthropic的Claude等中企無法存取的先進AI模型。