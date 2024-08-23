【有相】內地生每呎150元天價租套房　媲美洋房價位

香港住宅租賃需求強勁，帶動市場持續升溫，大型屋苑再次湧現套房租盤。鐵路站上蓋大圍名城同類放盤，獲內地學生以每月約1.2萬港元承租，呎租約150元，屬「港島山頂價」。就連已補價自由市場公屋都有單位「一開二」放租，粉嶺華明邨套房租盤現時月租叫價約5,000元。

區內代理表示，上述單位為名城3座北翼一個中低層單位，實用面積約739方呎，原則屬套三房間隔，其中一個連廁所套房，面積約80方呎，早前以月租1.2萬元放盤，零議價下租出，新租客為內地學生。

他又指，屋苑估計有約100個單位作分租，涉及房間數目約300至400個，不少更是「租上租」的包租單位。同類租盤較少經代理出租，租客大多數由舊租客自行介紹或續租，現時分間客廳作睡房，月租叫價約6,000元起，而一般房間叫租約8,000元起。

事實上，上月初沙田第一城一個實用面積約284方呎單位，成交月租僅約1.2萬元，惟目前已升至約1.3萬元。另外，大圍珀玥一房單位及薈蕎開放式單位，月租分別約1.7萬元及1.45萬元，加上租盤短缺，所以入場門檻較低的套房租盤較受市場追捧。

即使自由市場公屋單位，都有同類租賃放盤。市場消息稱，粉嶺華明邨一個實用面積約381方呎單位，全單位分間兩個房間，其中面積較大房間，早前已獲約8,500元承租，另一間面積較細套房正在放租，已連基本家具及電器。

據了解，上述同類單位，現時市值月租約9,000至10,000元。若是次套房零議價下租出，兩房間總月租將約1.35萬元，高市價約35至50%，對投資者而言，回報率相當吸引。