金管局：盼銀行對中小企提出合理和包容融資審批

金融管理局聯同銀行公會推出中小企融資專責小組，金管局副總裁阮國恒強調，該小組並非「教銀行審批」，更不是要求銀行放寬其審批底線，銀行自身需做好風險管理，並對存戶負責；不過，在風險管理之餘，支援實體經濟的空間好大，需要在風險管理和待客公平之間取得平衡。他指，希望銀行對中小企提出合理和包容的審批，不要在客戶剛開始或面對壓力的時候，已採取順周期或加緊周期的措施，令客戶更加擔心。

阮國恒稱，不擔心相關小企業相關融資措施，對銀行的壞帳率或整個銀行體系構成問題，銀行推已推出相關措施支援中小企業，截至今年首季末，本港銀行體系特定分類貸款比率升至1.79%，當中涉及中小企逾期貸款約3.4%，但因行業特性，國際間中小企的逾期率均為偏高，覺得銀行能夠處理。

據悉，該專責小組計劃在未來一至兩周內舉行首次會議。金管局在3月份推出中小企貸款專用電郵及查詢熱線，阮國恒透露，當局收到百餘個電話來電，當中逾6成為普通查詢，但當中需要跟進及轉介的個案僅佔低個位數。

阮國恒引述有議員反映，目前樓宇按揭貸款審批過程較長，希望能夠改善；金管局要求銀行於合理的時間審批按揭，以提高審批的透明度，又稱當中不涉及放寬審批條件，並已獲6間本地銀行承諾，若交齊文件，將兩星期內完成整個審批流程。