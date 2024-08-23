首宗內地企業在港完成跨境RWA融資

螞蟻集團旗下螞蟻數科與內地科技能源企業朗新集團合作，在港完成基於新能源實體資產現實世界資產(RWA)融資，涉資約1億元人民幣(約1.1億港元)，以支持朗新科技平台營運的相關新能源資產發展。據了解，這首宗內地企業在港完成的跨境RWA融資。

螞蟻數科旗下螞蟻鏈負責從技術角度確保資產鏈上數據的安全、透明和不可篡改。螞蟻數科區塊鏈業務總裁邊卓群表示，RWA是螞蟻數科業務板塊的新探索，通過其在區塊鏈技術的積累，以及在金融領域的經驗，希望能成為實體企業的科技橋樑，以助資產物色資金。香港作為國際金融中心，現正與金融監管機構建立便利的環境，期望能促成及落實更多創新項目，未來在港落實更多項目，並展開更多合作。

此次合作中，朗新集團將旗下新電途平台上營運的逾9,000部充電樁作為RWA錨定資產，透過螞蟻鏈的物聯網和區塊鏈技術，將充電樁的營運數據「上鏈」記錄，確保其真實性。金融機構基於可信數據在區塊鏈上發行「充電樁」數碼資產，每一個數碼資產代表朗新充電樁的部分收益權。

朗新集團高級副總裁、新電途科技董事長翁朝偉指，今次在香港通過RWA成功實現跨境融資，為公司業務擴展提供更多想像力。