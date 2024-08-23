希慎利蘊蓮：深信香港有吸引力　繼續有消費需求

面對港人北上消費，影響香港零售市道。該公司主席利蘊蓮表示，香港和全世界消費者一樣，消費形式和消費意願不繼轉變，現在消費者重視體驗。所以集團在銅鑼灣區項目要順應發展，提供由潮流生活至城市社區所需的不同選擇，納入不同品牌。「我有信心和深信，香港係有吸引力嘅，我們利園區有吸引力嘅。市場上繼續會有人想買嘢，無論奢侈品或者去食嘢，或者去enjoy時尚都好，唔會無架，會有喺度......唔通你唔出街，唔食嘢，唔喺香港咩？我地就好有信香港係存在好強嘅吸引力。」

其中現在稱為利園8期的加路連山道項目，預計於2026年下半年竣工。首席營運總監呂幹威表示，連接社區的天橋工程亦會同時啟用，連同集團在區內的其他項目，將會對集團整體投資物業有很大的提升。

對於寫字樓業務，利蘊蓮表示，上半年表現穩定，出租率於89%，主要因為區內提供的選擇多元化，集團亦積極吸收不同的租客。加上區內多個共享辦公空間，可以吸引年輕創業租戶，以至境外公司在香港成立據點。

至於住宅樓市，呂幹威認為，今年2月底政府為樓市撤辣後，市況活躍了一段時間，但因利率高企而令市況有壓力，惟他相信隨着利率預期向下，市況會再起動。集團的新界樓盤南海山城，定價將會隨市況調整來刺激銷售。