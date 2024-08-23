二手樓價指數連跌3周　今年累挫近6%

中原城市領先指數CCL最新報138.61點，按周跌約0.41%，是8月1日美國維持利率不變當周的市況。受9月減息在望的利好消息刺激，樓市氣氛正面。惟二手仍陷於拉鋸局面，樓價繼續調整，CCL連跌3周共約1.77%，向下迫近短期目標138點，只要再跌0.61點或0.44%便達到。

本周CCL創近8年(412周)新低，重返2016年9月底時水平，2024年累跌約5.84%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約27.56%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約3.08%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報139.00點，按周跌約0.47%。CCL(中小型單位)報137.68點，按周跌約0.52%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌兩周，同樣累跌約1.79%，均創近8年新低，重返2016年9月中及9月底水平。CCL(大型單位)報143.25點，按周微升約0.08%，連跌兩周後回穩，繼續處於2017年1月中的逾7年半低位。

四區樓價方面，港島CCL_Mass報136.61點，按周跌約0.97%，連跌3周共約2.94%，指數創2016年6月中後新低。新界西CCL_Mass報128.01點，按周跌約0.94%，連跌2周共約1.45%，指數創2016年12月中後新低。新界東CCL_Mass報152.54點，按周跌約0.40%，指數創2017年2月中後新低。九龍CCL_Mass報135.87點，按周升約0.18%，指數上周大跌後今周回穩，繼續處於2016年9月底低位。

2024年計，八大樓價指數中，以新界西跌幅最大，累跌約7.24%。CCL(大型單位)跌約6.55%，港島跌約6.22%，CCL跌約5.84%，CCL(中小型單位)跌約5.69%，CCL Mass跌約5.63%，新界東跌約5.43%，九龍跌約4.17%。