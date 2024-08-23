陳永傑：減息後供平過租或重臨　刺激整體入市意欲

近日市場氣氛較為觀望，買家對入市多持審慎態度，銀行按揭取態亦傾向保守。但發展商、業主及買家大多憧憬下月美國落實減息，對後市持樂觀睇法。部分買家已經按捺不住，希望把握樓價低位偷步入市，開始出動尋覓筍盤，加上暑假接近尾聲，不少家庭客外遊回港，亦帶動睇樓活動。本月一手市場較為淡靜，以貨尾盤銷售為主，暫錄約300多宗交投，料全月可錄約500宗，屬撤辣後新低，部分購買力回流二手，有心放盤之業主若願意擴大議價空間，單位亦有承接。

反映二手樓價指數的中原城市指數CCL己跌破140點，創近8年新低，樓價已較歷史高位回落接近3成，預料減息後，新盤市場會隨即起動，不過發展商很大機會繼續以低價去試探市場，務求以量先行，二手業主持續受壓下，短期內樓價料持續平穩發展。

香港最新公布消費物價指數CPI按年上升2.5%，而通脹升幅與私人住宅租金有明顯關係，住屋需求強勁下，中原城市租金指數CRI已經連升5個月，並創出近5年新高，同期樓價持續下跌，推動CRI回報率升至3.22%，更創近9年半新高。

筆者預料，暑假租賃旺季後，內地專才持續獲批到港，租樓需求仍然高企。近期亦開始有發展商將單位轉賣為租，向租賃市場發展，預計租金仍有穩步上升空間，當租金持續上升，息口下跌後，供平過租的現象或會重臨，很大機會刺激整體入市意欲。加上金管局最新宣布成立中小企融資專責小組，主要銀行承諾會在2星期內取得物業按揭審批結果，有助提升買家入市信心，到整體交投量提升之時，亦有望穩定樓價止跌回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑