聯交所下調特專科技公司上市市值門檻及SPAC第三方規定

香港證監會與香港聯交所聯合公布，因應市況轉變，並考慮到聯交所在過去處理特專科技公司上市申請及SPAC併購交易中獲得的經驗，將短期下調特專科技公司上市時的最低市值，及特殊目的收購公司(SPAC)進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定，9月1日起生效，為期3年，並於2027年8月31日前，或會按需要檢討有關規定及進行公眾諮詢。

今年9月起，已商業化的特專科技公司的上市時市值門檻，將由60億元降至40億元，而未商業化的公司市值則由100億元降至80億元。此要求，亦適用於2027年8月31日或之前提交上市申請的公司。

至於SPAC方面，在2027年8月31日或之前公布的SPAC併購交易，進行SPAC併購交易涉及的最低獨立第三方投資額，將調減至5億元，或有關投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔的百分比，以較低者為準。

同時，SPAC併購交易的第三方投資者是否獨立，將按該投資者對SPAC併購交易作出相關投資的最終協議簽署之日，以及直至繼承公司上市期間作為評定基準，而SPAC或SPAC併購目標的核心關連人士、SPAC或SPAC併購目標的控股股東，以及SPAC併購目標的創辦人及其緊密聯繫人將不會被視為獨立第三方投資者，聯交所保留按個別事實及情況將任何其他人士視為非獨立的權利。

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，港交所不斷審視及提升上市機制，確保能夠與時並進，增加香港資本市場的吸引力和競爭力。藉處理上市申請及相關交易獲得的經驗，進一步提升上市框架的彈性和活力。這些修改將為發行人和投資者提供更大的靈活性和清晰度，同時維護嚴格的監管標準。

證監會企業融資部執行董事戴霖指出，證監會全力支持這些修改，以鞏固香港作為創新和快速增長的科技公司首選上市地的優勢。是次舉措再次印證了上市監管機構在繼續維持市場質素的同時，亦能靈活和敏捷地應對市場環境的種種挑戰。