東涌海景三房劈價157萬沽　做價較3年前平21%

二手樓價高位回落，東涌藍天海岸套三房有裝修的海景單位，減價157萬元，以993萬元售出，比2021年底同類型更低層單位做價低約21%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明稱，柴灣居屋宏德居4座低層D室，實用面積約429方呎，兩房間隔，放盤數月，自由市場獲以400萬元承接，呎價約9,324元，新買家為「舊街坊」，入市單位自用。

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九龍區

●中原馮健平指，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道6號中層C室，實用面積約562方呎，兩房間隔，擁內園景，以560萬元易手，呎價約9,964元，原業主早於1997年7月以390萬元購入，持貨約27年帳面獲利170萬元，單位升值約44%。

●美聯陸偉略表示，紅磡半島豪庭2座中層J室，實用面積約1,051方呎，套三房連儲物室間隔，新買家斥約1,350萬元入市，呎價約12,845元，原業主於2001年7月以約539萬元購入上述物業。

●利嘉閣萬達人稱，藍田滙景花園5座高層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，新買家為首置客，單位原先叫價660萬元，議價後以648萬元成交，呎價約12,067元。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌藍天海岸1座高層C室，實用面積約911方呎，套三房加儲物房間隔，享機場海景，有裝修，叫價1,150萬元，上月減至998萬元，外區換樓客斥資993萬元入市，呎價約10,900元，比較低層單位於2021年底做價低約21%。

●置安居關伊諾表示，屯門新屯門中心9座中層F室，實用面積約455方呎，叫價400萬元，減價60萬元，以340萬元成交，呎價約7,273元。

●世紀21天生置業凌嘉豪稱，屯門上源6B座低層D室，實用面積約549方呎，兩房間隔，放盤約一年，叫價605萬元，期間累減117萬元，獲同區租客以488萬元承接，減幅約19.3%，呎價8,889元，逾6年帳面虧蝕84萬元，期內跌價約14.7%。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水8月暫錄約31宗二手買賣，粉嶺花都廣場佔4宗，屋苑6座中層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約410萬元，議價後以398萬元易手，呎價約10,153元，新買家為上車客。

●美聯吳偉文指，粉嶺公屋祥華邨中層11室，實用面積約277實呎，早前於未補價第二市場叫價120萬元，獲區內客洽購，終議價後以107萬元易手，呎價約3,863元，原業主2017年以33.7萬元買入，約7年帳面賺73.3萬元。

●利嘉閣郭建民表示，沙田溱岸8號1座中層B室，實用面積約935方呎，套三房間隔，望河景，叫價1,900萬元，最終以1,650萬元成交，呎價約17,647元，原業主在2018年以約以1,700萬元買入。

●中原黎宗文指，大圍及沙田8月暫錄約58宗二手買賣，沙田曉翠山莊3座中層B室，實用面積約1,066方呎，套三房間隔，叫價約1,600萬元，其後減至1,350萬元，日前議價後以1,278萬元易手，呎價約11,989元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座低層7室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價400萬元，放盤兩個月，以388萬元沽出，呎價約8,899元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢綠怡花園16座中層A室，實用面積約1,096方呎，望內園景，叫價1,100萬元，累減90萬元，獲用家以1,010萬元連車位承接，減幅約8.2%，呎價約9,215元，低市價約5%。

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