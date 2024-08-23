美股早段靠穩　道指升236點　關注鮑威爾講話

市場仍在等待聯儲局主席鮑威爾的講話，美股3大指數早段靠穩，道指升236點，報40,948點；標指升35點，報5,606點；納指升146點，報17,766點。港股夜期報17,601點，跌34點，低水11點。

展望後市，瑞銀財富管理認為，由於美國的減息已迫在眉睫，加上無論今年底總統大結果如何，不斷增加的聯邦政府赤字都可能會成為市場關注焦點，因此預計美元匯價會繼續承壓。該行認為，即使接下來數周的經濟數據刺激美元上揚，但任何上升都應視作減持的時機，建議轉向其他主要貨幣。

另外，瑞銀財管看好黃金價格及瑞士法郎繼續上漲，認為這兩類資產都可以增加投資組合多元化，並且防範風險。

企業消息方面，主營平價時裝的美國百貨公司羅斯百貨(Ross)公布截至8月3日止的季度業績，一如此前公布業績的同業Target，羅斯百貨同樣受惠於「消費降級」的趨勢，上季收入按年增長7.14%至52.87億美元；純利按年增長18.11%至52.71億美元。在此之前公布業績的連鎖零售商，大部分主打低價商品的公司都取得不錯的業績，而像梅西百貨（Macy's）之類針對中高端市場的公司則抱怨市道差。

羅斯上季同店銷售按年增長4%。該公司亦更新了業績指引，預期第三季、第四季的同店銷售增長介乎2至3%；全年每股盈利介乎1.6至1.67美元。該公司股價周五早段曾升4.77%。

另外，健身網絡平台公司Peloton亦公布了上季業績，期內收入6.43億美元，按年升0.23%；淨虧損3,050萬美元，較去年同2.41期億美元的虧損大幅收窄。Peloton股價曾跌8.02%。