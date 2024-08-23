新盤周五僅5宗成交　連續3日交投不足10宗

新盤市場交投淡靜，周五暫僅錄約5宗成交，連續3日處於10宗以下的低位水平。緊接周末有鰂魚涌全新盤開售，以價單形式出售60伙。

● 鰂魚涌FINNIE特色戶呎售約27,399元

● 屯門御半山兩房成交價788萬元

● 將軍澳日出康城LP10四房成交價3,260萬元沽

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新通過招標售出1B座52樓A室，為實用面積1,604方呎，四房間隔，連同1個車位成交價3,260萬元，呎價約20,324元。

● 油塘蔚藍東岸兩房866萬元沽