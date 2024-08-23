新盤周五僅5宗成交 連續3日交投不足10宗
2024年08月23日 21:49
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新盤市場交投淡靜，周五暫僅錄約5宗成交，連續3日處於10宗以下的低位水平。緊接周末有鰂魚涌全新盤開售，以價單形式出售60伙。
● 鰂魚涌FINNIE特色戶呎售約27,399元
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，周五(23日)以招標形式首度售出1伙特色單位，為2樓A室，屬一房套間隔，實用面積223方呎，外連433方呎平台，成交價611萬元，呎價約27,399元。該盤將於周六作公開發售，以價單形式發售60伙。
● 屯門御半山兩房成交價788萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山，周五(23日)售出1B座10樓A室，為實用面積468方呎，兩房連儲物室間隔，成交價788.03萬元，呎價約16,838元。資料顯示，買家可享一籃子回贈，包括4%印花稅直送，10%提前成交優惠，5%特別現金回贈，7%人才現金回贈，6%Regency Smart現金回贈金額等，合計可達樓價約32%。
● 將軍澳日出康城LP10四房成交價3,260萬元沽
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，最新通過招標售出1B座52樓A室，為實用面積1,604方呎，四房間隔，連同1個車位成交價3,260萬元，呎價約20,324元。
● 油塘蔚藍東岸兩房866萬元沽
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，今(23日)以866萬元售出3座27樓D室，為實用面積517方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約16,750元。