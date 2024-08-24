陳政深：港股高位整固格局

相較對上一星期，港股在上周的盤整格局更趨明顯，恒生指數的波動區間，集中在17300點至17600點之間。各板塊當中，能源、金融、電信及公用事業等均見資金流入，惟醫療、消費、房地產等股份卻見資金流出。展望本星期，整體港股似乎仍欠明顯催化劑，預料仍會維持高位整固的走勢，技術上如可進一步向上突破17700點位置，整體後向可進一步看俏。然而投資者亦務須留意，市場對美國聯儲局息口預期的變化，而整體大市在九月份出現變局的機會仍然相對較大。

集團上半年營業額增長6.8%，至40.64億元；純利1.2億元，按年跌約1成；九龍巴士上半年業績轉虧為盈，稅後盈利2,190萬，車費收入增加5.7%，至34.4億元，而期內成本僅增加2.1%，至35.91億元，反映集團在成本控制上表現理想。而受惠於前往港珠澳大橋及機場之乘客增加，龍運巴士之稅後盈利增加5.7倍，至2,150萬元。

整體而言，可見集團之業務已漸漸擺脫疫情之負面影響並回復平穩。透過未來持續增加電動巴士的比例，以及更好地利用巴士車廠外牆廣告等方式開源節流，業績可望持續改善。

集團過去幾年的派息紀錄並不平穩，而是次並無派發中期息，亦令股價急跌，然而股息乃基於業績，既然今年業績有好轉之勢，全年派息應不會太差，以去年派息0.8元及上周五收市價8.28元計，股息率達9.6厘，趁其股價喘穩，載通實有長線留意價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)