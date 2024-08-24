廖嘉豪：美匯或開始反彈

英鎊兌美元由8月12日提及可開始留意後至今升近2.7%，升幅冠絕G7貨幣，而早前公布最新服務業PMI比預期好，並繼續在50擴張區域以上，令英鎊周四在美元回升近0.5%下仍可保持不變。英國經濟前景或繼續利好上周提及的沽歐元買英鎊策略，歐元兌英鎊已跌穿0.85水平，過去一周已跌近0.8%，料可繼續先下試0.84。

美匯指數周四亦由低位101.09回升至最高101.63。花旗外匯倉位指數顯示看淡美元情緒增加，悲觀程度為2021年5月以來最高，主要由實貨資金增持美元短倉推動。上周公布的2023年4月至2024年3月非農新增職位修訂數字大幅下修81.8萬個，較預期弱的美國就業市場雖增加減息預期，但若市場焦點轉向加劇擔憂美國經濟放緩，加上環球製造業PMI最近亦跌穿50水平，反映全球經濟增長或不如早期預計般樂觀，則有可能刺激避險需求而推升美元。

美國大選對美元的利好作用或在8月尾開始加強。市場目前對賀錦麗的樂觀情緒或已見頂，正如在拜登退選前市場同樣對特朗普選情較一面倒樂觀。美國大選或隨着9月10日總統候選人辯論臨近而重新成為主要焦點。若選情維持緊張，市場或傾向部署潛在特朗普勝選，或有利美元短期走勢。

美匯指數主要支持或為2023-2024年低位及200周平均線約100.3至100.82左右，由2018年以來，美匯指數跌至200周線皆明顯回升。若美匯指數如預期回升至104中值，投資者或可在現水平沽出歐元兌美元，歐元兌美元短線或下試1.07，最壞情況或在接近美國大選前跌至1.03低位，並可趁美元回升低吸澳元、日圓及英鎊。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪