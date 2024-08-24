道指收市勁升462點　英偉達下周放榜炒高4.5%

美國聯儲局主席鮑威爾周五(23日)在Jackson Hole全球央行年會上表明，是時候調整政策以提振就業市場，強烈暗示9月啟動減息，言論刺激美股勁升，道指曾飆近500點，三大指數收市升逾1%。

鮑威爾發言後，美國10年期債息下滑最多6.63個基點，至3.7858厘；息口敏感的2年期債息下降10.7個基點，見3.903厘。掉期市場顯示，交易員押注聯儲局9月減息超過0.25厘，並且有超過兩成機會大手減息0.5厘，全年減幅估計0.98厘。

道指高開166點後，之後升幅一度擴大至495點，高見41,207點，標指曾漲1.28%，納指也曾抽升1.83%。美市收市，道指升462點或1.14%，收報41,175點；標指漲63點或1.15%，收報5,634點；納指抽高258點或1.47%，收報17,877點。羅素2000指數收市升3.19%；反映中國概念股表現的金龍指數微升0.28%。全周計，道指漲1.27%，標指升1.45%，納指也升1.4%。

英偉達(Nvidia)下周公布業績，收市炒高4.5%，英特爾也升2.2%。此外，家得寶(Home Depot)漲2.8%，為表現最強道指成分股。高盛及美國運通分別升2.3%及1.4%。

港股ADR指數按比例計算，收報17,715點，升103點或0.58%。大型藍籌做好，滙豐控股收報68.102港元，較港收市高1.83%；騰訊控股收報377.331元，較港收市高0.45%。