美年內料減息半厘　梁兆基：企業銀行同路人　落雨收遮齊濕身

美國聯儲局主席鮑威爾表示減息時機已到，本地銀行高級顧問梁兆基在電台節目中表示，9月很大機會減息，料可能減0.25厘，屆時將開展減息周期，並料今年會減息兩次，每次0.25厘，意味可能共減息0.5厘。

梁兆基相信，美國減息對香港會是好消息，各行各業的信貸成本會相對降低，過往而言，減息通常會令經濟表現較好，希望來年經濟會較今年理想。至於本港銀行會否跟隨減息，他指，本港大部分貸款都以拆息市場為基準，減息後市場會完全反映預期，屆時拆息會跟隨下調。

他又表示，很清楚中小企現時所面對的困難，只要企業能按時還款，相信銀行絕少Call loan，惟銀行會不斷審核中小企的信貸、現金流及經營狀況，因而對中小企行政壓力較大，或會令中小企以為銀行會Call loan。

他提到，涉及中小企或住宅樓宇方面的壞帳率都是輕微及可控，指即使沙士期間出現大量負資產，銀行都無追收貸款，故只要繼續供款就無問題。他指，目前銀行壞帳集中在商業房地產投資，並非一般中小企，只要營運有前景，銀行仍相當願意提供支援及協助升級轉型。他又表示，企業與銀行是同路人，「落雨收遮」被淋濕的不只企業，銀行都無可避免濕身。

梁兆基呼籲，企業盡量配合銀行對於貸款的盡責審查和批核，因為不但符合監管要求，同時亦可了解客戶最新實際情況，銀行從而可提供不同支援方案。