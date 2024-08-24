分析：金融管理部門未禁止中小金融機構進行國債交易

內媒報道，金融管理部門並未禁止中小金融機構進行國債交易。報道引述知情人士消息指，在債市買賣雙方博弈背景下，一些觀點故意污名化金融管理部門搞行政干預，「禁止中小金融機構國債交易」是市場對金融管理部門提示風險的誤讀。金融管理部門一定會堅持市場化，並不會代替市場主體，金融機構擁有自主決策投資的權利和自由。

報道指，有市場觀點認為，央行要控制及決定國債市場利率水平，實際上這也是一種誤讀。報道引述中國銀行間市場交易商協會副秘書長徐忠指，央行對長期國債利率的風險提示，是為了遏制羊群效應導致長期國債利率單邊下行可能潛藏的系統性風險，並未設置長期國債利率區間。這與一些國家實施非常規貨幣政策控制國債收益率曲線是不同。

徐忠指表示，一些金融機構在央行提示風險後，又從一個極端走向另一個極端，「一刀切」地暫停國債交易，這既是其風險管理能力弱的體現，也是對央行意圖的誤讀。

報道又引述業內專家指，日本數據的趨勢變化在中國不存在，中國的通脹不會像日本一樣長期處於1%以下，中國經濟發展潛力巨大，產業分工與美國、日本、歐洲相比，還有非常大的空間，勞動力質素也有很大提升空間。這樣的經濟基礎意味長端國債收益率不會長期下行。在業內專家看來，短期和超長期債券收益率的決定因素是不一樣，短期更多受短期經濟指標影響，長期更多受情緒、預期影響。

今年以來，大量資金不斷湧入債市，推動債牛行情。不過，隨着長期國債利率不斷創歷史新低，市場開始擔憂債市走牛背後的風險。人行曾多次發聲提示市場風險，同時債市「小作文」傳播得沸沸揚揚。