薩默斯：聯儲局從嚴重通脹錯誤恢復　惟對中性利率預判錯誤

美國前財長薩默斯周五(23日)向外媒表示，雖然聯儲局未能迅速採取行動應對2021年美國通脹飆升，但最終仍做到扭轉經濟的局面。

薩默斯指，「我必須贊揚聯儲局，雖然這並不總是顯而易見，但他們採取足夠強而有力及積極的行動，以保持通脹預期的穩定。我們都會犯下很多錯誤，重要的是，當你犯錯時，要知道並改正。」

雖然他表示，聯儲局準備於9月會議上減息是正確的做法，但同時認為，需要對貨幣政策的中期前景更加謹慎。他稱，如果聯儲局將利率降低至市場預期的水平，即衍生品市場顯示未來兩年內將基準利率降至約3%，他會感到驚訝。目前聯邦基金利率目標區間是5.25至5.5厘。

對於聯儲局政策制定者對長期基準利率的估計，薩默斯指，聯儲局官員的預期是低於3%，仍然過低。由於美國大規模財政赤字，以及對綠色經濟及先進技術的強勁投資，這些都令借貸成本受壓，所謂中性利率可能會高於以往。

薩默斯直言，認為聯儲局犯下一個嚴重錯誤，就是認為中性利率如此低，因此誤判任何既定政策水平的限制性。「如果沒有正確的北極星，就無法準確導航。」