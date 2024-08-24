陳鳳珠：內地新能源車銷量料延續增長趨勢

中國商務部明確新一輪汽車以舊換新政策的具體措施，其中新能源乘用車的購買補貼金額由1萬元人民幣(下同)，增至2萬元，燃油乘用車的購買補貼金額由7,000元，增加至1.5萬元，顯示補貼金額倍升。

政策亦首次將置換更新納入補貼範圍，國家直接向地方安排超長期特別國債資金，支持地方自主展開置換更新。同時，補貼計劃更可追溯至今年4月份，由今年4月24日起至明年1月10日前提交的符合條件的補貼申請，均按通知明確的標準予以補貼，對已按此前標準發放的補貼申請，各地補齊差額。

其實，今年整體汽車市場保持增長，中汽協表示今年首7個月的汽車累計銷量按年增長4.4%至1,631萬輛，其中新能源汽車的銷量按年增加31.1%至593.4萬輛，市佔率為36.4%。7月份內地汽車銷量按年下跌5.2%至226.2萬輛，但新能源汽車銷量按年升27%至99.1萬輛，帶動市佔率達43.8%，顯示新能源汽車需求持續強勁。

另外，今年首7個月的新能源汽車本地銷量按年增長34.3%至522.6萬輛，出口按年增加11.4%至70.8萬輛。由此可見，內地的新能源汽車銷量持續攀升，若受政策支持，相信今年餘下時間新能源汽車的銷情將會顯著增長。

至於市場研究公司Rho Motion表示全球7月的全電動及插電式混合動力車銷量按年增長21%至135萬輛，其中內地銷量按年增加31%至88萬輛，美國及加拿大的銷量按年上升7.1%，但歐洲銷量按年下降7.8%。由此可見，內地的新能源汽車銷量強勁，佔全球銷量的比重較高。

歐洲的銷量下跌，可能因歐盟對內地的新能源汽車加徵臨時關稅影響，日前歐盟公布最終反補貼稅的決定草案，建議最終向內地進口的新能源汽車徵收高達36.3%的關稅，預期未來歐洲的銷量或會較弱。

由於即將進入「金九銀十」的銷售旺季，預期內地的新能源汽車銷情將可延續增長趨勢，加上受到補貼加大的扶持，預期燃油汽車的銷售亦有望回穩，因此今年稍後時間行業值得憧憬。不少內地車企亦陸續推出新款汽車，料有助推動銷售增加，不過仍要留意車企的定價，投資者除關注銷售情況外，亦要留意毛利率的走勢。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）