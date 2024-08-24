陳樂怡：泡泡瑪特業務架構趨多元化　估值料獲重估

美國7月聯儲局議息會議紀錄顯示，絕大多數與會者認為，若數據繼續符預期，9月可能適合減息。甚至有部分與會者認為，根據通脹及就業環境，7月已有條件減息。投資者焦點已由聯儲局9月會否減息，轉移至9月及年內的減息幅度。落實減息將會利好風險資產估值修復，惟港股基本面弱，外資未見積極流入，限制大市上行空間。恒指短期維持17,000至18,000點區間內行走。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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