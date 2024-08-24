陳樂怡：泡泡瑪特業務架構趨多元化 估值料獲重估
2024年08月24日 22:00
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美國7月聯儲局議息會議紀錄顯示，絕大多數與會者認為，若數據繼續符預期，9月可能適合減息。甚至有部分與會者認為，根據通脹及就業環境，7月已有條件減息。投資者焦點已由聯儲局9月會否減息，轉移至9月及年內的減息幅度。落實減息將會利好風險資產估值修復，惟港股基本面弱，外資未見積極流入，限制大市上行空間。恒指短期維持17,000至18,000點區間內行走。
預期資金繼續聚焦績優股，其中泡泡瑪特(09992)業績逆市表現亮麗。公司上半年營業額45.58億元人民幣，按年升62%，純利9.21億元人民幣，按年升93.3%，表現優於盈喜指引。公司管理層預期今年集團銷售增長約60%，當中海外市場預期增長超過兩倍。在8月業績期至今，不少消費品牌企業表示宏觀經濟偏弱，下半年至今表現未見顯著改善，業務前景能見度偏低。泡泡瑪特為少數消費股能夠上調指引，引證品牌營銷及IP實力。
公司增長動能全面，即使在消費氣氛審慎的情況下，不論內地及海外市場均表現強勁。公司加快於高毛利的海外市場拓展，有利於盈利結構提升。與此同時店效提升，帶動經營利潤率改善。而且在盲盒以外新產品業務發力，增長潛力具憧憬空間。預計隨着業務架構趨向多元化，估值可望再獲重估，值得看高一線。另一邊廂，泡泡瑪特佳績料對同業名創優品(09896)有正面啟示，績前或有短線炒作機會。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)