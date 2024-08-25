郭家耀：聯想下半年料推更多AI個人電腦　前景可期

首季智能設備業務收入114.2億美元，按年升11.3%；經營溢利8.28億美元，升27.5%。基礎設施方案業務收入升65.1%至31.6億美元，經營虧損收窄至3,727萬美元。方案服務業務集團收入18.85億美元，按年升10%；經營溢利3.96億美元，升9.7%。

聯想表示，集團正迎接新的人工智能(AI)技術趨勢，並憑藉卓越的運營，發掘多元化的混合式人工智能增長機會，同時加快轉型步伐。集團首個人工智能電腦產品系列，提供設備推理和人工智能功能，同時實現即時接入、數據安全及隱私能力，最終成為個人及企業人工智能Twins的基礎。集團的混合式人工智能策略涵蓋設備、基礎設施及服務，可優化各項指標的表現。

個人電腦業務雖仍為核心業務，但現時非個人電腦分部已佔三大業務集團總收入的47%，創歷史新高，凸顯集團早期推動混合式人工智能策略的成功，促使各業務實現雙位數增長。聯想首季毛利率16.6%，錄得按年和按季下跌，管理層表示，因為期內集團積極拓展基礎設施方案業務，該業務的利潤率較低，隨着聯想ISG的市場佔有率提升，加上其他主營業務營運表現良好，有信心今年餘下季度集團毛利率會回升。

聯想早前與沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)旗下公司Alat達成戰略合作。Alat能協助聯想在中東發展，且主權基金是沙特阿拉伯許多大企業的股東，透過今次戰略合作，可以幫助集團更快接觸客戶。目前，聯想的中東業務規模約12.5億美元，佔公司整體約2%，集團目標是透過此次策略合作，中東地區業務達到整個公司總收入近10%，進一步將業務覆蓋地區多元化。

聯想在AI個人電腦市場的滲透率不斷提升，預計下半年將推出更多AI個人電腦機型，伺服器業務亦受惠AI伺服器需求上升，前景值得樂觀。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)