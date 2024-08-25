鄺紫珊：美總統大選存不確定性　美股短線仍呈震盪格局

自踏入第三季以來，美國、日本及科技股等較為強勢的市場及板塊都出現明顯調整，但近期資金又再重新回流及部署，尤其是中長線資金更是看好後市，逢低增持。早前公布的全球基金經理調查報告顯示，目前有6至7成的基金經理認為美國經濟將軟着陸。

由於預期9月美國聯儲局將減息，加上美國近期公布數據抵銷經濟衰退的疑慮，同時製造業庫存普遍處於健康水平等，都有利科技股觸底反彈。之前避險資金又開始重新部署，故對後市不太看淡，尤其是美國科技龍頭股。

美國總統大選為股市帶來不確定性，美股短線雖仍呈震盪格局，但預期年底仍有機會再創新高。根據近期經濟數據，通脹、就業及零售銷售數據均顯示，美國經濟仍具備韌性，基本面仍是穩健。另一方面，隨着日圓套利交易風險淡化，日本央行也不再在加息話題上有大舉動，將有利資金逐步回流股市。

經歷前段大幅修正後，很多美國科技股又重拾升軌，以美國龍頭科技股蘋果公司(Apple Inc.)為例，其新機上市在即，市場正期待其新機銷售，有投行已上調該公司今年整體出貨銷售目標，因為全新推出的人工智能(AI)功能「Apple Intelligence」，只有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max以上規格手機才能提供支援，故預期Apple Intelligence的新機，會刺激更多現有用家考慮換機。

8月以來，美股大幅修正後觸底反彈，美國總統大選也逐步逼近，政治不確定性已在增加，共和黨候選人、前總統特朗普與現任副總統賀錦麗誰能勝出成為總統仍是未知之數，預期短線美股仍將呈現震盪，但中長線基本面利好勢頭仍是不變。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊