曜熊理財：步入9月宜留意金股債　關注風險管理

美股三大指數在接近歷史高位時都有阻力向上衝。標指、道指和納指分別觸及5,636點、41,026點及19,938點後，急劇回落。港股恒生指數在上周二(20日)達到近期高位17,661點時，多次被阻力區拒絕向上，上周五(23日)收於17,612點。

過去一周是一個相對平靜的地緣政治新聞周，美國專注於民主黨全國代表大會。許多人針對民主黨候選人賀錦麗及前總統特朗普的外交政策和中國問題進行討論。

一個突出的經濟數據是美國就業數據修正。實際就業人數比最初計算少81.8萬個。這一數據是一把雙刃劍，既表明經濟疲軟，同時也顯示出9月份降息50個基點的可能性，高於25個基點。

隨着市場進入9月，重要的是關注黃金、股票和債券，因為減息通常對這些資產類別有利。然而，市場似乎已經消化25個基點的減息預期，任何不利消息或黑天鵝事件都可能導致市場迅速逆轉。因此，特別要關注風險管理，並繼續設定平倉和止跌位。

曜熊理財策略分析員