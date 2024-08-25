【星期一‧炒啲乜】鮑威爾放鴿後緊接英偉達放榜　投資點好？

踏入8月底，金融市場仍有不少大事件，繼聯儲局主席鮑威爾放鴿後，全球目光將聚焦本周放榜的人工智能(AI)晶片巨頭英偉達(Nvidia)。本地方面，港股被摩根士丹利唱淡，明年中恐見12,000點，走勢又何去何從？

美國總統大選逼近，分析指，市場料前總統特朗普再次入主白宮機會大大升溫，其上任後對中國的打壓可能更嚴重，中港兩地股市或處弱勢，短期恒指支持位為17,500點水平。瑞銀日前也指，如果美國向所有中國輸往當地貨品徵收60%新關稅，中國經濟年增長率恐怕減半，可見特朗普再度掌權或成為中國的新風險。

Wedbush分析師Dan Ives指，本周將是今年股市最重要的一周，也可能是多年來華爾街最重要的一周，因為AI教父黃仁勳即將發表英偉達第二季業績。標普全球市場財智料，該公司第二季收入增長將放緩至113%，達287億美元。據指，單是英偉達一家企業的價值，就超過世界上除中國、英國、印度及日本以外的所有國家的整個股市。英偉達的成績表不但關乎自身，更連帶着全球科技，乃至金融業產業鏈。

數據方面，美國7月耐用品訂單將於周一(26日)公布，8月消費者信心指數將於周二(27日)公布。至於歐洲，市場強烈預期歐洲央行將在9月再次減息，周五(30日)公布的8月消費物價指數(CPI)初值是歐央行下次會議前的最後一份歐元區CPI報告，值得留意。

數據好與壞勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳鳳珠：內地新能源車銷量料延續增長趨勢

2、陳樂怡：泡泡瑪特業務架構趨多元化 估值料獲重估

3、葉尚志：吉汽調高全年銷量目標 宜睇位吸納

4、郭家耀：聯想下半年料推更多AI個人電腦 前景可期

5、鄺紫珊：美總統大選存不確定性 美股短線仍呈震盪格局

6、曜熊理財：步入9月宜留意金股債 關注風險管理