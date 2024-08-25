7月本港商舖買賣宗數錄77宗　按月下跌12.5%

近月本港商舖買賣交投氣氛偏淡。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2024年7月商舖註冊宗數錄77宗(主要反映今年6月市況)，按月下跌約12.5%。

7月商舖註冊宗數雖回落，但註冊金額錄約12.5億港元，按月上升約65.9%。按成交金額劃分，價值500萬元或以下及介乎500萬元以上至1,000萬元的商舖註冊量，分別有41宗及11宗，按月分別減少約9宗及8宗。而1,000萬元以上至2,000萬元，以及2,000萬元以上至5,000萬元物業，分別錄得13宗及9宗，按月分別增加約3宗及1宗。至於，5,000萬元以上至1億元的商舖註冊量亦錄得2宗。

另外，上月錄得1宗逾億元大額註冊成交，華潤隆地以約5.4億元購入將軍澳唐賢街29號藍塘傲基座商場，物業商舖部分佔地4層，並提供154個車位。

按地區劃分，7月各區註冊登記宗數按月個別發展。其中，九龍區錄得38宗，按月上升約22.6%。而港島區及新界區則分別有14宗及25宗註冊，按月分別下跌約17.6%及37.5%。而四大核心區包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀的註冊成交，則錄得8宗，按月減少2宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，以價換量的趨勢於下半年繼續，更吸引租戶趁低吸納，轉租為買。而最近奧運相關活動及盛事展覽反應不錯，吸引不少港人及內地旅客到商場或餐廳消費。不過，奧運及暑假完結後，需要多方的支持才可留住港人及旅客的消費氣氛，繼而帶動經濟及租賃市場。

另外，隨著美國經濟放慢，相信聯儲局將在短期內減息，令本港相關購買力有望陸續釋放。如政府及銀行配合減息放寬按揭申請，可令原本處於觀望態度的投資者增加信心，有助刺激舖位市場的交投活動。