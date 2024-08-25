美銀：美國經濟難以「軟着陸」　股市崩盤機會大

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，通脹回升和就業市場疲軟難以帶來「軟着陸」前景，減息不一定利好股市。統計顯示，鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上舉行的6次演講中，有5次導致標普在未來3個月內平均下跌7.5%。

上周三(21日)美國公布年度非農就業人數被大幅下修81萬人，Michael Hartnett指出，顯示勞動力市場低迷，印證其早前「較低的債券孳息率正確地顯示宏觀經濟疲軟」的觀點。

就上鮑威爾上周五在釋出鴿派信號，是否意味硬着陸的風險降低，Hartnett不認為降低了硬着陸風險。他稱，聯儲局降息將出於經濟衰退，而非為「軟著陸」前景，而歷史上該情況往往會帶來股市崩盤。

Hartnett說，通脹回升及就業市場疲軟的現況，很難帶來「軟着陸」前景。

相關數據顯示，美國白領薪金水平與去年基本持平，年初至今整體零售額實際增長為零、11%的信用卡拖欠時間逾90天，均反映經濟低迷。

因此，Hartnett仍睇好美債，尤其是30年期美債，更是應對第4季硬着陸風險上升的最佳對沖工具。

另一重加劇「硬着陸」風險的因素在於，全球企業獲利即將迎來「狼來了」時刻。考慮到全球製造業PMI水平下滑、美債孳息率曲線長期倒掛的影響等，Hartnett料，全球企業每股收益的年增速將從7月的11%降至12月的5%，其中7月是拐點。因此，鮑威爾鴿派轉向或不會利好股市。

Hartnett指出，黃金是今年以來唯一跑贏美國科技股的資產，亦是資產類別中與股票相關性其中一款資產，規模佔比達16.1%，已超越歐元成為全球第二大儲備資產。他解釋，今年以來金價飆升，並非資金流入推動，主要是由各國央行大規模買入所致。