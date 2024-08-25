鄧建初：股票市場克服恐懼　方能洞察勝機

股票市場有上有落，應市時不宜對升升跌跌看得太重。股票市場在入市一刻，當然是希望贏錢，然而實際如何，是由多個因素組成。如能克服恐懼與貪婪的人類天性，贏面應是較高。

另外一宗是業績見光死例子，上周五嗶哩嗶哩(9626)公布業績虧損大幅收窄，但股價仍較上日收市價106.30元低開4%至102元，最多大跌近7%。初哥開市前已建議可掛在99.8元吸納，嗶哩嗶哩股價同樣受到投資者恐懼性追沽，大插至最低位98.9元，隨即大反彈至107.1元收市，更在當晚預託證券股價大升至117.2元，低位計大升幅約18%。可惜入市10分鐘後反彈4%，因見市況波動，建議先行食胡，殊為可惜。

從以上兩個例子，可想而知夠膽在人人恐懼時入市，往往有意想不到的收穫。然而，不是任何股票皆可用此方法。如不熟悉基本因素及精通圖表分析，胡亂於股價大跌時入市，偶一不慎，遇上超級地雷，入市後仍大插幾成，則傷亡慘重。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)