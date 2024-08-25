十大屋苑周末錄11宗成交　按周減少一宗

中原地產指出，十大屋苑於周末兩日(24、25日)錄得11宗成交，按周略為減少1宗，連續4個周末錄得雙位數，期內仍有5個屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聯儲局將於下月議息，買家大多採取觀望態度，本周末十大屋苑成交量表現已不錯。期內港島東有全新盤首度以價單形式開售，錄得理想銷情，可見購買力仍在，相信當聯儲局正式啟動減息後，積累的購買力將會釋放，樓市氣氛將會反彈。

過去兩日以荔枝角美孚新邨及沙田第一城各錄3宗成交最活躍，但不乏蝕讓個案。中原侯惠良表示，沙田第一城19座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，以425萬元易手，呎價約12,997元。原業主於2020年以約558.8萬元購入單位，持貨約4年帳面虧蝕約133.8萬元，貶值約23.9%。

至於鴨脷洲海怡半島兩日亦錄兩宗成交，中原盧鏡豪表示，屋苑32座高層D室，實用面積約521方呎，兩房間隔，最初放盤叫價850萬元，累減219.2萬元，成交價630.8萬元，呎價約12,107元，屬平價成交。另一宗為25座高層G室，實用面積約748方呎，三房連套房間隔，成交價983萬元，呎價約13,142元。

該行郭麗娟表示，期內茶果嶺麗港城亦錄兩宗買賣，包括25座中層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以550萬元易手，呎價約10,638元。另外，該盤33座高層D室，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，以728萬元沽出，呎價約10,596元。