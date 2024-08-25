樓市蝕讓潮持續　大埔三房單位4年帳面輸161萬

樓市蝕讓交投續現，大埔天鑽三房單位減價52萬元，以1,198萬元轉售，一手業主持貨約4年帳面損失約161.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，上環MANHATTAN AVENUE高層1室，實用面積約419方呎，兩房間隔，叫價約799萬元，議價後以約750萬元成交，呎價約17,900元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰指出，荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號低層C室，實用面積約637方呎，以530萬元售出，呎價約8,320元。

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新界區

●世紀21奇豐黃宗信指出，馬鞍山居屋錦豐苑C座低層7室，實用面積約431方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價360萬元，放盤1個月，減至340萬元售售出，呎價約7,889元。

●世紀21奇豐李嘉文表示，大圍文禮閣3座高層G室，實用面積約637方呎，三房連套房間隔，放盤長達3年，原叫價1,150萬元，最終累減335萬元，以815萬元沽出，減幅約29.1%，呎價約12,794元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，大圍居屋海福花園2座中層F室，實用面積約479方呎，兩房間隔，放盤2星期減價20萬元，以510萬元已補價自由市場價沽出，呎價約10,647元。

●美聯楊浩然稱，大埔天鑽5座高層A室，實用面積約892方呎，三房間隔，以1,250萬元放售，減價52萬元後，以1,198萬元獲承接，呎價約13,430元。原業主2020年以約1,359.1萬元一手購入單位，持貨約4年帳面損手約161.1萬元，貶值約11.9%。

●世紀21柏宇黃學宇表示，大埔新峰花園16座連天台複式戶，實用面積約1,056方呎，三房間隔，以約883.8萬元售出，呎價約8,369元。

●中原賴作智稱，上水海禧華庭1座中層F室，實用面積約383方呎，兩房間隔，5月放盤叫價約450萬元，日前減至380萬元易手，呎價約9,922元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆山苑J座低層7室，實用面積約546方呎，兩房間隔，略減約5萬元，以300萬元已補價自由市場價成交，呎價約5,495元。

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