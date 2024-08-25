新盤市場周末77宗成交　按周升2.5倍

市區全新樓盤推售帶動下，新盤市場於周末兩日(24、25日)錄約77宗一手成交，按周反彈約2.5倍。其中，鰂魚涌項目於周六首度以價單形式發售，即日沽出47伙，項目今日再售1伙，兩日累沽48伙，套現逾2.9億港元。另有大型發展商計劃未來兩個月推出3個項目，包括已安排於周二(27日)招標出售10伙的北角現樓項目。

新地雷霆：美減息在即刺激樓市 未來兩月將三盤齊發

其中，海璇II日前已公布首份銷售安排，將於周二(27日)起以每日招標及截標形式推售10伙。發售單位為項目3座7、8、11、15及16樓的A及B室，實用面積分別1,492及1,155方呎。

FINNIE昨加推最後22伙 平均呎價22741元

集團執行董事程德韻表示，項目昨日沽出47伙，套現逾2.8億元，其中一房單位全數沽清，亦有大手買家連購四伙，涉及金額逾2,700萬元。

至於最新加推單位，一房佔7伙、兩房佔15伙，按最高折扣照15%計算，折實售價507.1萬至914.3萬元，呎價約20,698至25,118元。該批單位同時落實於周三(28日)以先到先得形式發售。

該盤今日(25日)再沽1伙，單位為18樓C室，實用面積361方呎，成交價838.7萬元，呎價約23,233元。

維港滙系列周末2日沽2伙 套現6400萬元

售出單位包括維港滙I第1座18樓B室，實用面積948方呎，以3,200萬元售出，呎價約33,755元。另一伙為維港滙III第1A座26樓A室，實用面積977方呎，亦以3,200萬元轉售，呎價約32,753元。

維港滙系列於7月至今錄24宗成交，成交金額逾6.5億元。銷售至今則累沽1,244伙，連車位套現逾217億元。

PARK SEASONS今再沽2伙 累售814伙套現逾51億元

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周日(25日)再錄兩宗成交，其中，項目2A座33樓A室，實用面積448方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價668.5萬港元，呎價約14,922元。

另一宗為一房成交，單位為2B座19樓E室，實用面積324方呎，亦屬開放式廚房設計，以460.4萬元售出，呎價約14,210元。連同項目第12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出814伙，套現逾51.2億元。